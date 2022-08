Gotham Knights in azione nel trailer della Gamescom dedicato ai villain

Continua la serata di apertura della Gamescom e pochi minuti fa è stato mostrato un trailer per Gotham Knights.

Il titolo di WB Montreal è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer dedicato ai vari villain che incontreremo nel corso dell'avventura.

"Gotham è ancora in piedi, ma per quanto tempo?", si legge nella descrizione del video.

"C'è una tempesta in arrivo e Renee Montoya sa che non può fidarsi del GCPD per combatterla. Deve allearsi con i nostri Cavalieri prima che sia troppo tardi. Riusciranno a contrastare l'ira di Mr. Freeze, Harley Quinn, Clayface e la Corte dei Gufi che cercano di conquistare Gotham City? O saranno i cattivi a regnare su Gotham?"

Gotham Knights arriverà il 21 ottobre su PS5, Xbox Series X/S e PC (via Steam ed Epic Games Store).

Warner Bros. Games e DC hanno svelato un nuovo trailer di Gotham Knights, l’action RPG open world in terza persona sviluppato da Warner Bros. Games Montréal.

Il video svela due supercriminali DC: la mente ispiratrice dei crimini Harley Quinn e il colosso mutaforma Clayface, entrambi membri della vasta rete criminale che minaccia la città in Gotham Knights, insieme al glaciale Mister Freeze e alla misteriosa e sinistra Corte dei Gufi. Il trailer offre anche uno sguardo più approfondito a Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin in azione mentre i quattro cavalieri si scontrano con questi temibili avversari nel tentativo di proteggere una vulnerabile Gotham City.

