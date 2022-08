Gotham Knights in un nuovo video focalizzato su storia e ambientazione

Dopo aver dato uno sguardo alle abilità in combattimento di Red Hood grazie ad un video gameplay, attraverso il canale di IGN è stato pubblicato un nuovissimo video incentrato questa volta sull'ambientazione e la storia di Gotham Knights, il titolo targato Warner Bros di prossima uscita.

Gotham Knights presenta una storia completamente nuova che vede un vasto mondo criminale invadere le strade di Gotham City. Spetta alla famiglia di Batman composta da Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin salvare Gotham dal caos. I nostri eroi non solo avranno diverse abilità ma potranno contare anche su una serie di gadget e veicoli che faciliteranno il trasporto da una zona all'altra dell'oscura città.

Dalla risoluzione di misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia della città alla sconfitta di famigerati cattivi in scontri epici, i giocatori dovranno affrontare una serie di sfide in tutta Gotham, suddivisa in quattro distretti diversi architettonicamente tra loro. Qui di seguito potete dare uno sguardo a questo interessante video.

Vi ricordiamo che Gotham Knights arriverà il 25 ottobre su PC, Xbox Series X/S e PS5.