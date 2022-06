I Grammy Awards aggiungono una categoria per i videogiochi!

I Grammy Awards, presentati dalla Recording Academy per riconoscere i risultati eccezionali nell'industria musicale, hanno aggiunto una nuova categoria per il 2023 dedicata esclusivamente ai videogiochi.

La migliore colonna sonora per la categoria dei videogiochi e altri media interattivi, come è formalmente noto, riconoscerà "l'eccellenza negli album delle colonne sonore composti prevalentemente da colonne sonore originali e creati appositamente per, o come accompagnamento, un videogioco attuale o altri media interattivi rilasciati all'interno il periodo di qualificazione".

Si tratta di una delle cinque nuove categorie aggiunte per i Grammy Awards 2023, che include anche Songwriter of the Year, Best Alternative Music Performance, Best Americana Performance e Best Spoken Word Poetry Album. "Siamo così entusiasti di onorare queste diverse comunità di creatori di musica attraverso i premi appena istituiti e di continuare a coltivare un ambiente che ispiri cambiamento, progresso e collaborazione", ha dichiarato Harvey Mason jr, CEO della Recording Academy. "La massima priorità dell'Academy è rappresentare efficacemente le persone della musica: ciò implica ascoltare i nostri membri e garantire che le nostre regole e linee guida riflettano il nostro settore in continua evoluzione".

Introducing this year's updates to the GRAMMY Awards process! 🎶 These updates will apply to the entire submission, nominations, and voting process for the 65th #GRAMMYs and include new Categories, a new Special Merit Award, Category amendments, and more.https://t.co/hYKasZLRJT — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) June 9, 2022

I Grammy Awards 2023 si terranno il 31 gennaio 2023: ora non resta che attendere quali giochi riceveranno le nomination.

Fonte: Eurogamer