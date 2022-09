Gran Turismo 7: sta per arrivare una nuova versione della Vision Gran Turismo di Porsche

Quello che è riuscito a fare Kazunori Yamauchi con la serie Gran Turismo è qualcosa di incredibile, forse simile a quanto creato da Hideo Kojima riuscendo a collaborare con alcuni esponenti di Hollywood per le sue opera. Per Gran Turismo, Hollywood è rappresentato dalle case automobilistiche reali e le Vision ne sono il risultato.

Da Gran Turismo 4 infatti, con la mitica Nike 2022, alcune case si sono approcciate al titolo, sino al debutto nel quinto capitolo con Mercedes-Benz, seguito via via da tutte le altre, Porsche su tutte. La casa di Stoccarda ha presentato numerosi modelli nella serie e in Gran Turismo 7 abbiamo la Vision Gran Turismo Spyder, che sta per rinnovarsi.

Questa variante sarà simile a una cosiddetta speedster, con solo il sedile sul lato del guidatore aperto. Del resto questa vettura richiama le auto degli anni '50, con il dettaglio del numero, 72, che invece richiama l'anno di fondazione della casa tedesca.

L'aggiornamento arriverà il 29 settembre, annunciando senza volerlo anche quello per GT7 che vedrà altre novità.

Fonte: GTPlanet