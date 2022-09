Gran Turismo 7 è pronto ad accogliere tre nuove auto tra cui una delle più veloci al mondo

Kazunori Yamauchi è pronto a rilasciare tre nuove vetture in Gran Turismo 7, con la solita immagine in grado di far intravedere soltanto quello arriverà. Le tre auto sono davvero molto diverse tra loro ma di una siamo assolutamente sicuri: arriva infatti la Volkswagen ID.R, una delle auto più veloci al mondo in senso assoluto, un mostro elettrico concepito per il Time Attack.

Sembra che si tratterà della versione Nurburgring della vettura piusttosto che quella da sterrato che abbiamo visto nel Pikes Peak. Quella centrale l'abbiamo già vista, ed è la versione speedster della Porsche Vision GT, con vistose modifiche rispetto la versione base, a cominciare dalla copertura del sedile del passeggero.

Ultima, ma non meno importante, sembrerebbe essere una Nissan Silva, ma quale versione? Potrebbe trattarsi della versione S14, ma lo spoiler posteriore esclude i modelli "Aero" visti nei precedenti Gran Turismo. Potrebbe essere un normale modello Q o K ma la carrozzeria corrisponde anche alla versione del mercato europeo 200SX, in particolare al modello RHD UK. Tutto sarà svelato il 29 settembre.

Fonte: GTPlanet