Gran Turismo 7 cala ancora di prezzo su Amazon

Se ancora non avete provato l'apprezzato Gran Turismo 7, abbiamo delle ottime notizie per voi.

Il titolo di Polyphony, uscito lo scorso 4 marzo su PS4 e PS5, è in offerta su Amazon.

Il noto rivenditore, propone Gran Turismo 7 nelle edizioni Standard e 25th Anniversary.

La versione standard per PS5 e PS4 è disponibile a 54,99 Euro, mentre la 25th Anniversary è disponibile a 99,98 Euro per PS4 e PS5.

L'edizione del venticinquesimo anniversario include il gioco per PS5, il voucher per la versione PS4, confezione SteelBook, 1.100.000 Crediti di gioco, la Toyota GR Yaris con livrea specifica per paese, 30 avatar di costruttori/partner, OST "The Music of Gran Turismo", la Toyota Castrol TOM’S Supra, la Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth) e la Porsche 917 Living Legend.

Che ne dite?