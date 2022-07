Gran Turismo 7 potrebbe tornare nei FIA Motorsport Games ma solo quando migliorerà

La FIA ha diffuso un comunicato in cui chiarisce i rapporti con Poliphony Digital per Gran Turismo 7, confermando che il gioco potrebbe tornare già l’anno prossimo nei Fia Motorsport Games, una volta migliorati alcuni aspetti tecnici del gioco.

Al suo posto infatti, era entrato il più che ottimo Assetto Corsa Competizione dei Kunos Simulazioni, studio tutto italiano, come disciplina di ESport all’interno delle varie competizioni ufficiali dell’associazione, ma questo non significa che Gran Turismo 7 non potrà tornare, visto che i rapporti con Poliphony non sono stati affatto interrotti.

Stando alle dichiarazioni di Fredric Bertrand, responsabile della Formula E della FIA, il ritiro del gioco sarebbe stato fatto in accordo con la casa di sviluppo, che evidentemente aveva recepito e compreso tutte le criticità esposte.

Quindi per Grant Turismo 7 niente e perduto, sotto il profilo ESport.