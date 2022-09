Gran Turismo 7 si prepara ad accoglie la Genesis Vision GT, il brand di lusso Hyundai

Dopo la variante speedster della Porsche Vision GT in arrivo il 29 settembre, un'altra casa ha pronta la propria vettura speciale, ancora senza un nome ufficiale ma che vedremo presto in Gran Turismo 7.

Genesis è il marchio di lusso di Hyundai, un po' come Lexus per Toyota, e negli ultimi anni è stato in grado di sfornare vetture davvero interessanti di pari passo alla casa madre, con un occhio di riguardo al design. La nuova Vision GT manca ancora di una visione completa ma dagli scatti possiamo già intravedere qualcosa.

Lo stile ricorda Genesis X Speedium, una concept presentata qualche mese, con richiamo evidente nella calandra illuminata e nelle proporzioni. Ma la Vision è ben più di una berlina di lusso, avendo anche enormi feritoie per generare effetto suolo, in modo similare ad Aston Martin Valkyrie.

Qui sotto potete trovare il video in cui i designer John Krsteski e Samir Sadikho spiegano diversi elementi della nuova vettura. Ancora nessuna data ufficiale sull'arrivo nel gioco.

Fonte: GTPlanet