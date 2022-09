Gran Turismo 7: Polyphony ha mostrato il video dello scontro tra l'IA GT Sophy e i migliori piloti delle World Series

Una delle feature più attese dai fan di Gran Turismo 7 è la nuova IA GT Sophy, talmente promettente da mettere sotto torchio i migliori piloti della serie. E finalmente, possiamo vedere lo scontro uomo-macchina senza esclusione di colpi.

Polyphony ha infatti pubblicato i video completi di piloti controllati dall'IA Sophy che gareggiano contro alcuni dei migliori piloti del mondo al World Series Showdown di agosto. Mentre gli scontri precedenti si sono tenuti in un regime di parco chiuso, tanto per usare un gergo automobilistico, questa volta tutti possono vedere qualcosa di epocale, che potrebbe essere anche il preludio a Terminator, con Sophy nel ruolo di SkyNet.

A parte gli scherzi, si è avuto uno scontro leale, con il team umano composto da piloti di tutto rispetto: il campione del mondo in carica Valerio Gallo, il campione del mondo 2018 Igor Fraga, il campione in carica della Toyota GT Cup Tomoaki Yamanaka e la finalista mondiale della Manufacturer Series 2020 Emily Jones. Contro? Semplicemente, Sophy Rosso, Sophy Verde, Sophy Viola e Sophy Blue. Sui nomi c'è del lavoro da fare.

La gara, che potete vedere qui sotto, è interessante anche perché la nuova IA si è mossa per la prima volta su sterrato, dimostrando di saperci fare. Non vi diciamo come è andata a finire.

GT Sophy dovrebbe arrivare entro quest'anno, su Gran Turismo 7.

Fonte: GT Planet