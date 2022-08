Gran Turismo 7 e Sophy: il sistema IA di nuova generazione potrebbe arrivare entro la fine dell'anno

"Gran Turismo Sophy", il sistema di intelligenza artificiale di nuova generazione sviluppato in collaborazione tra Sony e Polyphony Digital, potrebbe arrivare in Gran Turismo 7 entro la fine dell'anno.

La notizia arriva dall'utente di GTPlanet Nebuc72, che ha notato un'interessante osservazione da parte del canale YouTube ufficiale di Gran Turismo durante lo streaming della World Series Showdown Nations Cup nel fine settimana.

Un utente ha chiesto nella chat live quando Sophy sarà effettivamente implementata, e il canale ufficiale ha risposto "la inseriremo prima della fine dell'anno se tutto va bene".

Questo è il periodo più specifico per l'uscita di Sophy da quando è stata rivelata per la prima volta a febbraio. Kazunori Yamauchi aveva confermato che sarebbe stata aggiunta in un futuro aggiornamento di Gran Turismo 7, ma non aveva fornito ulteriori indizi sulla data esatta.

Il World Series Showdown in Austria ha anche permesso di vedere per la prima volta Gran Turismo Sophy in funzione in GT7. Finora era stata mostrata solo all'interno di GT Sport, durante i primi due eventi "Race Together" del 2021.

Per ora, non sappiamo esattamente quale forma assumerà Sophy in Gran Turismo 7, né se sostituirà completamente l'attuale sistema di intelligenza artificiale del gioco.

Supponendo che Sophy arrivi davvero nel corso dell'anno, le date più ovvie da tenere d'occhio sono il 25-27 novembre. In questa occasione, infatti, le World Finals torneranno a Monaco e Polyphony Digital cercherà probabilmente di spingere Gran Turismo 7 in vista dell'intensa stagione degli acquisti natalizi.

Fonte: GTPlanet.