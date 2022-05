Gran Turismo, il film sarà diretto da Neill Blomkamp regista di District 9?

Deadline riporta che Sony sta lavorando a un adattamento cinematografico del suo franchise di guida multimilionario Gran Turismo. Del resto è stata la stessa Sony ad aver dichiarato nella giornata di ieri di voler trasportare su piccolo e grande schermo ulteriori suoi franchise.

Ora però secondo il report, il produttore di console ha messo gli occhi sul regista di District 9 Neill Blomkamp che potrebbe dirigere il progetto. Deadline afferma inoltre che il progetto su Gran Turismo è in realtà un film, non una serie TV.

Il franchise, lanciato per PSOne nel 1997, ha venduto oltre 85 milioni di copie fino ad oggi. L'ultimo capitolo della serie, Gran Turismo 7, è stato lanciato a marzo per PS4 e PS5. Sony non è la prima volta che utilizza i suoi franchise videoludici per creare film e serie TV.

Ricordiamo ad esempio il film su Uncharted uscito quest'anno, mentre la serie TV The Last of Us sta continuando la produzione, con la prima stagione che dovrebbe arrivare il prossimo anno. Ora non ci resta che attendere notizie ufficiali sul film (o serie TV) di Gran Turismo.

Fonte: Deadline