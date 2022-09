Gran Turismo il Film, vedrà anche la partecipazione di Orlando Bloom!

Se un anno fa ci avessero raccontato che Orlando Bloom avrebbe fatto parte del cast di un film su Gran Turismo, probabilmente avremmo riso. Effettivamente, dopo aver comunicato che la star di Stranger Things David Harbour e Archie Madekwe (protagonista) faranno parte del cast (senza dimenticare la preziosa regia di Neill Blomkamp), questo film sembra tutt'altro che un vezzo stilistico.

Ci si crede insomma e potrebbe anche ritagliarsi anche una grossa fetta di pubblico: se escludiamo infatti gli ottimi Rush e Le Mans '66, di pellicole incentrate sulle auto ne abbiamo davvero poche. Non bisogna dimenticare il nostrano Veloce Come il Vento o anche la trasposizione cinematografica di Need for Speed, ma sono davvero sporadiche apparizione in un settore che propone spesso tutto il caleidoscopio di elementi su questo pianeta meno sui mezzi che ci hanno garantito una grossa fetta di libertà.

In una storia che sembra ricalcare quella di Jann Mardenborough che, da adolescente, vinse la competizione GT Academy sponsorizzata da Nissan nel 2011 e ha intrapreso una carriera agonistica che lo ha visto guidare nella 24 Ore di Le Mans e della serie Super GT giapponese, Orlando Bloom interpreterà un manager che vede le corse solo come mezzo per far soldi, ma pian piano, scoprirà la magia delle gare.

A questo punto la curiosità è davvero enorme.

