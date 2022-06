Granblue Fantasy: Relink è stato rinviato, maggiori informazioni arriveranno a fine anno

Cygames ha annunciato che il gioco di ruolo d'azione Granblue Fantasy: Relink è stato nuovamente rinviato. Previsto per il lancio quest'anno, ora arriverà nel 2023. Il produttore Yuito Kimura ha rilasciato una dichiarazione sul sito ufficiale, osservando che "le circostanze interne ed esterne relative al nuovo coronavirus sono state l'ostacolo principale al processo di sviluppo".

“Tutto lo staff non ha risparmiato sforzi nel cercare di recuperare il tempo perso. Tuttavia, considerando la portata su larga scala di questo titolo, riteniamo che sia necessario più tempo per perfezionare e ottimizzare ulteriormente i dettagli e il gameplay mentre ci avviciniamo al tratto finale". Attualmente, tutte le risorse grafiche, musica, scenari, voci e altre risorse sono complete. Il team sta lavorando per migliorare la fedeltà visiva e l'audio, perfezionando il gameplay e correggendo i bug.

Annunciato nel 2016, Granblue Fantasy: Relink è stato sviluppato da PlatinumGames in collaborazione con Cygames. Il primo ha annunciato la fine del suo contratto nel 2019 e Cygames Osaka avrebbe assunto lo sviluppo. Sebbene originariamente annunciato per PS4, il titolo è stato sviluppato anche per PS5 e PC.

