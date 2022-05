Greedfall 2 trae ispirazione da Knights of the Old Republic secondo Spiders

Pochi giorni fa, Nacon e gli sviluppatori di Spiders hanno annunciato Greedfall 2: The Dying World, successore del gioco di ruolo Greedfall, uscito originariamente nel 2019.

Chiunque abbia a che fare con i titoli Spiders da molto tempo dovrebbe già aver notato che allo studio piace ispirarsi ai noti modelli di BioWare. Ad esempio, mentre Mars: War Logs ha preso vari elementi dalla serie Mass Effect, Greedfall ha tratto varie ispirazioni dalla serie Dragon Age. Del resto, anche il team di sviluppo lo ha detto.

Ora, sempre durante un'intervista a IGN la CEO di Spiders Jehanne Rousseau ha dichiarato che gli sviluppatori si sono ancora una volta ispirati da un classico di BioWare per il loro lavoro su Greedfall 2: The Dying World. Questa volta si tratta di Star Wars: Knights of the Old Republic.

"In Knights of the Old Republic potevi scegliere le azioni successive, ma non dovevi mettere in pausa ogni azione per assicurarti che i tuoi compagni stessero facendo quello che volevi che facessero", ha spiegato Rousseau. Affinché i compagni possano essere davvero di aiuto, il nuovo sistema di combattimento richiede un'intelligenza artificiale notevolmente migliorata rispetto all'originale Greedfall.

“Ci siamo davvero concentrati su di loro questa volta. Ancora di più rispetto al gioco precedente perché era chiaramente qualcosa che i giocatori amavano", ha aggiunto Jehanne Rousseau, guardando i personaggi e la storia. "Abbiamo cercato di far evolvere quella storia, progettare ancora più contenuti attorno ad essa e assicurarci che i giocatori possano davvero relazionarsi con loro".

La finestra di lancio per Greedfall 2 è prevista per il 2024.

Fonte: IGN