Grounded, tutto è pronto per il lancio finale e gli sviluppatori condividono nuove informazioni

Durante l'evento esteso di Xbox e Bethesda è stato condiviso qualche dettaglio in più su Grounded. Il titolo, disponibile da tempo in accesso anticipato, sta per uscire nella sua forma finale quest'anno ed il team di sviluppo ha condiviso nuovi dettagli a riguardo.

Lo studio ha dichiarato che lo sviluppo del giardino dove si svolge Grounded è completato. I giocatori avranno la possibilità di combattere contro nuovi nemici (tra tutti la Mantide) e ulteriori modifiche al gioco verranno apportate prima del suo lancio finale.

Il gioco nel frattempo ha superato i 10 milioni di giocatori, ed il team ha ringraziato la community per i loro preziosi consigli.

Grounded - Full Game:



- will have a complete story with a beginning and an end

- new boss: Mantis

- more bosses teased for the full release

- lots of new secrets to discover

- complete backyard

- coming September 2022 pic.twitter.com/V0xQCWn4lh