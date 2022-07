Grounded: la versione completa arriverà a settembre, conferma Obsidian

Dopo ben due anni di early access, Grounded è finalmente pronto all'uscita definitiva sulle piattaforme Xbox, come eslcusiva Microsoft. Il 27 settembre si potrà giocare dunque alla versione definitiva di questo multiplayer in cui siamo chiamati a sopravvivere a elementi che normalmente non ci sfiorano nemmeno.

Ad annunciare il lieto evento è lo stesso game director Adam Brenneck. Oltre a ciò, è comunque disponibile un nuovo aggiornamento, quello finale a questo punto che avvicina il tutto alla versione definitiva del gioco. Inoltre, nel nuovo update è prevista una nuova funzione denominata Homestretch, ma che verrà attivata solo successivamente. Questa la sinossi di Grounded:

Today marks two years for Grounded!💚



We love you all and are thankful to share this journey with you. 🙏



As a special treat, Game Director Adam Brennecke is here to share some exciting news, such as what's coming in the next flight and the release date! Give it a watch! 🙌 pic.twitter.com/tlgPbhYbYe