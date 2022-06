GTA 3 ricreato con Unreal Engine 5 ci mostra come potrebbe essere un possibile remake

Grand Theft Auto 3 riceverà mai un remake in piena regola? Al momento non esistono notizie al riguardo, ma qualcuno ha pensato a come potrebbe essere un eventuale remake del titolo.

Il canale YouTube TeaserPlay ha pubblicato un concept trailer in cui viene mostrato GTA 3 ricreato con Unreal Engine 5.

Come accaduto per altri titoli, il video ci fornisce un'idea di come sarebbe il gioco alimentato dal potente motore di Epic.

Grazie agli strumenti messi a disposizione da Epic Games, possiamo vedere un notevole livello di dettaglio in questa creazione. A risaltare è anche il personaggio, il cui modello 3D è stato realizzato dall'artista Hossein Diba.

"GTA III in Unreal Engine 5 | Come avrebbe dovuto essere la versione Definitive Edition!", si legge nella descrizione del video.

"Ho usato la tecnologia Lumen per il rendering e il mio scopo nel realizzare questo video era quello di mostrare quanto sia potente Unreal Engine 5 per la realizzazione di giochi sandbox e come dovrebbe essere la versione remaster di GTA 3".

"Grazie anche a Hossein Diba, ho usato il suo meraviglioso artwork 3D di Claude Speed nel mio video".

Di recente, anche GTA Vice City ha ricevuto il suo "remake" realizzato con Unreal Engine 5.

Che ne pensate?

Fonte: YouTube.