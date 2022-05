GTA V inarrestabile con più di 165 milioni di copie vendute

Pubblicato per la prima volta nel settembre 2013 per PS3 e Xbox 360, Grand Theft Auto 5 è stato in grado di vendere oltre 165 milioni di unità fino ad oggi secondo l'ultimo report finanziario di Take Two Interactive relativo al quarto trimestre 2022.

Il titolo ha mantenuto il suo tasso di crescita di cinque milioni di vendite al trimestre anche con il lancio delle versioni Xbox Series X/S e PS5.

Hannah Sage, EVP of finance di Take Two, ha dichiarato a GamesIndustry che le versioni di ultima generazione hanno ancora una volta superato le aspettative.

Secondo i dati del gruppo NPD, Grand Theft Auto 5 è il gioco più venduto negli Stati Uniti sia in termini di vendite di unità che in termini di dollari nell'ultimo decennio.

Complessivamente, la serie Grand Theft Auto ha venduto oltre 375 milioni di unità.

Grand Theft Auto 6, nel frattempo, è ufficialmente in sviluppo. Un "vero annuncio" dovrebbe arrivare entro la fine del 2022, ma Rockstar ha dichiarato che "condivideremo di più non appena saremo pronti".

