GTA V e Elden Ring su Xbox Cloud Gaming? Si è trattato di un bug

Il servizio di cloud gaming di Microsoft, xCloud, ha di recente stuzzicato i giocatori con la prospettiva di giocare a titoli del calibro di GTA V ed Elden Ring senza dover ricorrere a una console, anche se il detentore della piattaforma ha poi fornito una spiegazione.

I fan di Xbox su Twitter hanno subito condiviso screenshot di GTA V, Elden Ring e molti altri giochi elencati come giocabili tramite il servizio di cloud gaming di Microsoft. Ciò ha portato alcuni a chiedersi se questi giochi saranno presto aggiunti a Xbox Game Pass Ultimate, il livello superiore del servizio di abbonamento di Microsoft che include Xbox Live Gold, Game Pass e il gioco su cloud.

Purtroppo Microsoft ha condiviso una dichiarazione con Eurogamer.net in cui spiega che questi annunci erano un bug del sistema e sono stati rimossi. Una rapida occhiata al servizio xCloud su PC e su una Xbox Series X conferma che effettivamente non sono più indicati come compatibili con il servizio.

Quindi, la linea ufficiale è che questi titoli sono stati tutti elencati per errore, ma, forse, Microsoft potrebbe avere delle sorprese in serbo per la Gamescom.

Fonte: Dualshockers.