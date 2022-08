GTA 5, Elden Ring e non solo potrebbero arrivare su Xbox Cloud Gaming

Alcuni giochi che non fanno parte di Xbox Game Pass potrebbero arrivare su Xbox Cloud Gaming.

Come notato dall'utente Twitter @Knoelbelbroet, le pagine dello store Xbox di GTA 5, Elden Ring e Soul Hackers 2 hanno tutte ricevuto i loghi di Cloud Gaming Beta.

Tuttavia, VGC ha tentato di provare questi giochi ma è stato ricevuto un messaggio di errore, il che suggerisce che le etichette siano state applicate in anticipo o in modo errato.

Quest'anno Microsoft ha confermato l'intenzione di introdurre la possibilità per i membri di Xbox Game Pass Ultimate di giocare, dal cloud, a giochi selezionati che già possiedono o che hanno acquistato al di fuori della libreria di Xbox Game Pass.

All'epoca Microsoft aveva dichiarato che la funzionalità sarebbe stata aggiunta nel corso dell'anno.

Seems like #Xbox is ramping up their plans to bring Games that are not a part of #XboxGamePass to Xcloud.



Like GTA V, Soul Hackers 2 and Elden Ring.



Could be a Gamescom Announcement.



Elden Ring:https://t.co/zNII7pgWiF



News from June:https://t.co/pLgovQFW3i pic.twitter.com/FDPQXW4XDL