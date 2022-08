GTA 5 sembra GTA 6 e non è mai stato così bello grazie alla mod NaturalVision

NaturalVision Evolved è una delle mod più popolari che migliorano la grafica in GTA 5. I creatori dell'opera hanno pubblicato un nuovo materiale che presenta le capacità dello strumento e confronta l'impostazione aggiornata con quella originale pubblicata da Rockstar Games.

Bisogna ammettere che i cambiamenti in alcuni punti sono incredibili. Naturalmente, una cinepresa e un ottimo montaggio con effetti visivi aiutano a migliorare le impressioni positive, ma anche a parte queste aggiunte, NaturalVision porta il gioco su un altro livello.

I creatori hanno sostituito le texture stradali leggermente obsolete con le loro varianti dettagliate, ridisegnato il sistema di vegetazione, introdotto l'illusione dello spazio 3D negli uffici e implementato nuvole volumetriche. Inoltre insegne animate, luci al neon e pubblicità sono tutte da ammirare di notte.

Certo, questo non è tutto ciò che è stato realizzato, ma una dimostrazione di tutto il lavoro non riuscirebbe a starci in un video di tre minuti. La versione completa della mod non è ancora pronta, ma gli sviluppatori sostengono che questo sia l'ultimo trailer di NaturalVision Evolved prima del suo probabile lancio.

Fonte: Kotaku