GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S si aggiorna e ora è possibile regolare il motion blur

Un nuovo aggiornamento per Grand Theft Auto 5 permette di regolare il motion blur su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il che significa che potrete finalmente disattivare completamente la funzione.

Le patch note di Rockstar includono varie altre modifiche e correzioni. Su Xbox, ad esempio, l'audio non viene più messo in pausa all'apertura della guida o di un party.

È stato anche risolto un problema di matchmaking che causava una transizione molto lunga dalla modalità Storia a GTA Online.

Per ora, queste modifiche riguardano solo le console PlayStation e Xbox, e non la versione PC.

Come notato da Kotaku, i giocatori hanno anche scoperto una serie di ulteriori modifiche non presenti nelle patch note: ad esempio, è possibile nascondere più attività dalla mappa del gioco e c'è anche una correzione per le ombre delle auto.

Fonte: Eurogamer.net.