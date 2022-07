GTA 6 dovrà superare le più alte aspettative dei fan

GTA 5 è ormai in auge da 10 anni e Rockstar si trova ormai alla resa dei conti e ammette che GTA 6 dovrà superare le più rosee aspettative dei fan.

Sicuramente l’azienda non si trova nel suo momento migliore, ipercriticata per l’abbandono dei major update di Red Dead Online per concentrare più risorse sullo sviluppo di GTA 6, e anche la GTA Trilogy non se l’è passata benissimo, dato il basso livello di apprezzamento sia della critica che dei giocatori.

Speriamo che GTA 6 sia, come viene già descritto nelle varie speculazioni, una vera vasta esperienza differente da tutte quelle già vissute come i fan aspettano da molto tempo, con una forte parte dedicata al multiplayer e alla connettività online. Sarà affascinante guardare come Rockstar verrà fuori da questo momento d’empasse, lanciando sul mercato quello che si prospetta un altro capolavoro.

O almeno, si spera.

Fonte: Pushsquare