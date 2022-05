GTA 6 e non solo: a breve il CEO di Take-Two parlerà del 'futuro dei videogiochi' a un importante evento

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, darà il via all'evento GI Live: Online di martedì 31 maggio.

Il principale boss del publisher discuterà del futuro dell'industria dei videogiochi in una video intervista con GamesIndustry.biz.

GI Live: Online è un evento di due giorni progettato per connettere i creatori con investitori, publisher e società di servizi.

Zelnick fa parte di una line-up di relatori che parleranno della direzione futura dei videogiochi, inclusi investimenti, consolidamento, marketing e metaverso.

Vista la presenza di Strauss Zelnick e la recente conferma di Grand Theft Auto 6, in molti si aspettano novità sul titolo all'evento di fine maggio. Ma oltre l'attesissimo GTA 6, il CEO potrebbe parlare anche degli altri progetti della società.

Rockstar Games ha confermato a febbraio che sta attualmente lavorando al prossimo gioco della serie Grand Theft Auto, che dovrebbe chiamarsi Grand Theft Auto 6 e ha affermato che lo sviluppo del titolo è "ben avviato".

"Siamo lieti di confermare che lo sviluppo attivo per il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto è ben avviato. Non vediamo l'ora di condividere di più non appena saremo pronti, quindi restate sintonizzati su Rockstar Newswire per i dettagli ufficiali".

