GTA VI sta 'fermando' gli aggiornamenti principali di Red Dead Online

Rockstar Games ha dichiarato di voler terminare lo sviluppo di Red Dead Online mentre continua a lavorare su Grand Theft Auto 6.

In un aggiornamento sul suo sito ufficiale, lo studio ha fatto notare che, mentre concentra i suoi sforzi sul prossimo GTA, si concentrerà meno su Red Dead Online.

"Negli ultimi anni abbiamo costantemente spostato più risorse di sviluppo verso il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto, comprendendo più che mai la necessità di superare le aspettative dei giocatori e di fare in modo che il prossimo capitolo sia il migliore possibile".

Secondo Rockstar, Red Dead Online migliorerà le modalità esistenti piuttosto che aggiungere nuove modalità o altri aggiornamenti importanti.

"In primo luogo, sia i nuovi giocatori che quelli più esperti si impegneranno nelle numerose attività già aggiunte a questo mondo così ricco, tra cui i ruoli speciali, le missioni cooperative basate sulla storia, le modalità competitive Showdown e molto altro ancora, e continueremo a mostrare queste aggiunte uniche attraverso gli eventi mensili di Red Dead Online, in modo che i giocatori di tutti i livelli possano godere di tutto ciò che la vasta frontiera ha da offrire", si legge.

"Oltre agli eventi speciali stagionali e ai miglioramenti dell'esperienza, quest'anno abbiamo in programma di sviluppare le modalità esistenti e aggiungere nuove Missioni Telegram, piuttosto che fornire grandi aggiornamenti di contenuti a tema come negli anni precedenti, e continueremo a evidenziare e condividere gli sforzi creativi della nostra community di Red Dead in ogni occasione attraverso Newswire e non solo".

"Ancora una volta, vogliamo ringraziare la community per il suo continuo supporto. Siamo davvero grati per tutti i feedback costruttivi che abbiamo ricevuto fino a questo momento e speriamo che continuino ad arrivare".

"Questo feedback diretto da parte dei giocatori è stato fondamentale per il successo di GTA Online e Red Dead Online, ed è un elemento integrante di ciò che ci aiuta a continuare a evolvere e migliorare mentre ci spingiamo verso il futuro".

Recentemente un insider attendibile ha affermato che Rockstar stava progettando delle rimasterizzazioni degli originali Red Dead Redemption e Grand Theft Auto IV, che però sarebbero state accantonate, forse a causa dell'uscita travagliata di Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition.

A febbraio Rockstar ha confermato che lo "sviluppo attivo" di Grand Theft Auto 6 è "ben avviato".

Fonte: VGC.