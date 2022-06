GTA VI: i siti di Rockstar e GTA V vanno offline e i fan impazziscono immaginando l'atteso reveal

Uno dei reveal più attesi in assoluto è sicuramente quello di Grand Theft Auto VI (per gli amici GTA) e quando avverrà, assisteremo probabilmente alla più grande isteria di massa della storia. Questo perché nel corso degli anni si è alimentata a poco a poco la cultura dell'hype, tutti in trepidante attesa di qualcosa di nuovo o del loro desiderio ancora inespresso.

Basta poco dunque ad accedere gli animi, anche l'andare offline del publisher e di GTA V, con una schermata nera come la pece. Questo ha scatenato un acceso dibattito tra i fan, anche per valutare eventuali bug dovuti ad esempio a una manutenzione finita male ma sembra non sia così.

Rockstar Games' website is currently down displaying a black screen.



Social Club and Rockstar Support sites are still working. pic.twitter.com/NKxB4jRMcV — GTA News 🔴 RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) June 15, 2022

Perché così tanto clamore? Semplicemente perché prima del reveal di Grand Theft Auto V avvenne circa la stessa cosa e visto che in questi ultimi due anni è divenuto molto facile utilizzare la proprietà transitiva, in molti pensano che siamo molto vicini all'annuncio di GTA VI. Rockstar non ha ancora commentato quanto successo ma in caso di novità vi aggiorneremo sicuramente.

Fonte: CoomicBook