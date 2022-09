GTA 6 e il gigantesco leak: i fan stanno ricostruendo la mappa di Vice City

Il gigantesco leak di GTA 6 potrebbe essere la fuga di notizie più importante di tutti i tempi nell'industria dei videogiochi, con Rockstar che sta cercando di recuperare dopo la diffusione dei filmati del gioco. Ora gli utenti stanno mettendo insieme le coordinate scoperte per ricostruire la mappa di Vice City.

Il mondo dei videogiochi è rimasto col fiato sospeso domenica dopo che sono trapelati tantissimi video che mostrano GTA 6 in azione, confermando la presenza di una protagonista femminile, di Vice City e altro ancora.

Mentre Rockstar si affannava a mettere offline i video e l'FBI avviava un'indagine, gli utenti hanno iniziato a prendere nota delle aree viste nei filmati, a fare collegamenti con i giochi passati e a usare le coordinate dei video trapelati per tracciare la mappa di Vice City.

Iniziative di questo tipo hanno funzionato a meraviglia in passato. Come riporta Kotaku, gli utenti hanno fatto lo stesso per GTA V prima dell'uscita del gioco e hanno creato una mappa quasi identica a quella reale. È ancora presto, ma gli utenti hanno ricostruito l'aspetto di Vice City.

Utilizzando le coordinate dei video per individuare i luoghi esatti e le misure di Rockstar per confrontare la scala di Los Santos, gli utenti ritengono di aver creato una rappresentazione accurata di come potrebbe essere il prodotto finito.

La mappa, creata dall'utente "Church of GTA", mostra come gran parte della città sia un ambiente urbano.

In alto a sinistra, gli utenti possono notare Port Gellhorn, che sembra essere una città più piccola oltre a Vice City.

Le dimensioni della mappa di Vice City diventano ancora più impressionanti se si considera che l'insider Tez2 ha suggerito che GTA 6 aggiungerà nuove città nel corso del tempo con DLC per giocatore singolo.

The GTA VI Map posted to @Kotaku - thanks to everyone on the project (I just added the borders, extra roads, and pictures) #GTA6 #GTAVI #RockstarGames #GTAViceCity pic.twitter.com/y2iUNEMFvW — Church of GTA (@ChurchofGta) September 21, 2022

Tenete presente, tuttavia, che la mappa potrebbe cambiare e potrebbe già essere cambiata, drasticamente rispetto a quanto trapelato, quindi al momento dell'uscita potrebbe essere molto diversa.

Fonte: Dexerto.