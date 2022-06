GTA VI in un leak enorme tra finestra di lancio, storia, ambientazione e molto altro

Un nuovo leak su GTA 6 sta facendo il giro della rete per aver potenzialmente fatto trapelare i primi dettagli sulla storia e sul gameplay del nuovo gioco Grand Theft Auto di Rockstar Games. Il prossimo gioco di GTA, che dovrebbe intitolarsi ufficialmente Grand Theft Auto VI, secondo questa nuova indiscrezione avrà due protagonisti, un fratello e una sorella (gemelli) che vengono separati dopo l'omicidio dei loro genitori da parte del cartello nel 2003. Come GTA 5, GTA 6 avrà apparentemente un prologo e gli eventi di queste morti saranno al centro di questo prologo, che "potrebbe essere ambientato in Brasile".

Mentre il prologo è descritto come ambientato in Sud America e nel passato, la campagna principale si svolgerà nel presente e sarà ambientata principalmente negli Stati Uniti. Naturalmente, questo è il momento in cui i due fratelli si riuniscono da adulti, ma su lati opposti della medaglia. Secondo le indiscrezioni, il fratello maschio crescerà e diventerà un agente della DOA, la versione fittizia della Drug Enforcement Agency (DEA). In altre parole, cresce per affrontare il cartello. La sorella, invece, fa carriera all'interno dello stesso cartello che ha ucciso i suoi genitori come sicaria, con l'obiettivo finale di vendicarsi di coloro che hanno comandato l'omicidio dei suoi genitori. Le indiscrezioni aggiungono che i due si scoprono ai giorni nostri in modo "difficile".

Come già detto, il prologo si dovrebbe svolgere in Sud America, potenzialmente in Brasile. Si dice che il gioco principale si svolgerà in una varietà di luoghi o, più precisamente, a Cuba, in Colombia, a Vice City (Miami) e a Carcer City che si dice non sia molto lontana da Liberty City (New York).

Altri dettagli citati dall'indiscrezione sono edifici distruttibili, tecnologia ambiziosa e un'uscita prevista per il 2024.

Come sempre, la notizia deve essere presa con le pinze. Non si tratta di notizie ufficiali, ma solo di voci di corridoio. Inoltre, anche se tutto questo si rivelerà accurato, potrebbe essere soggetto a cambiamenti. Al momento, Rockstar Games - e nessuno dei suoi dipendenti - ha risposto a questi rumor in alcun modo.

Fonte: Comicbook.