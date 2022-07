GTA 6 con il nome in codice 'Fireball'? L'indizio arriverebbe da una doppiatrice

GTA 6 arriverà in futuro ed i fan ovviamente vogliono sapere più informazioni concrete sul progetto. Per adesso Rockstar non ha condiviso dettagli ufficiali sul gioco, se non all'interno di qualche post dove viene citato brevemente il prossimo capitolo del franchise. Ora però c'è un particolare che c'entra con il gioco e questo dettaglio è stato condiviso da una doppiatrice.

Il tutto è stato pubblicizzato da un account Twitter che si occupa di fughe di notizie e informazioni su GTA 6. Nel CV di un'attrice c'è una menzione del ruolo di Tamara su un progetto con il nome in codice "Fireball". Questo nome in codice probabilmente può essere legato quindi a GTA 6: dopo questa scoperta nel frattempo il nome in codice è stato cancellato, ma gli occhi di falco del web non si sono fatti scappare questa occasione.

Questa non sarebbe la prima volta che gli attori si vantano di qualcosa che non dovrebbero ancora condividere. Gli editori in questo caso firmano con chi lavora al progetto un accordo di non divulgazione, ma spesso questi lavori vengono inseriti nel curriculum. E' comunque un peccato non sapere di più su questo "Fireball". È quasi certo che sia un nome in codice di un progetto, con le ipotesi su Internet che riguardano principalmente GTA 6.

GTA 6 actress Tamara's voice acting position 'Fireball Videogame' and 'Rockstar Games' has been removed on July 16th, a day after the discovery. #GTA6 #CODENAME #FIREBALL pic.twitter.com/PSEd0limtI — GTA 6 NEWS & LEAKS (@NEWSLEAKSGTAS) July 17, 2022

Ad ogni modo si tratta semplicemente di supposizioni: ai fan non resta che attendere con pazienza i primi dettagli di GTA 6.

Fonte: GamesRadar