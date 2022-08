GTA 6 potrebbe avere una parte della mappa ambientata nei Caraibi

Stando a una nuova indiscrezione, GTA 6 avrebbe tecnicamente più di una mappa. Le numerose notizie, fughe di notizie e suggerimenti da parte di Rockstar Games stessa, indicano tutti che Vice City, la versione fittizia di Miami della serie, sarà l'ambientazione principale del gioco. Ma si prevede che la Flordia possa essere più estesa man mano che Rockstar Games approfondirà l'area circostante Vice City/Miami.

Più volte abbiamo sentito che una parte della mappa del gioco sarà costituita dai Caraibi. Le ultime indiscrezioni provengono da Matheusvictorbr, un noto leaker della community di GTA, che ha fatto trapelare che il gioco avrà due protagonisti e che uno di questi due sarà di sesso femminile. Secondo l'insider, le isole caraibiche saranno presenti nel gioco, ma non saranno incluse nell'open world stesso, il che suggerisce che a un certo punto del gioco i giocatori si troveranno nei Caraibi, in modo simile a come un intero capitolo di Red Dead Redemption 2 si svolge a Guarma.

Detto questo, mentre Rockstar Games ha utilizzato una mappa secondaria con Red Dead Redemption 2, non ha mai fatto altrettanto con Grand Theft Auto. Inoltre, i Caraibi si trovano proprio accanto a Miami, quindi sarebbe strano avere una mappa dei Caraibi separata quando si potrebbe semplicemente aggiungerla alla mappa principale.

Siamo nel mondo de rumor e probabilmente Rockstar Games potrebbe apportare cambiamenti nel corso dello sviluppo. Ad esempio si ritiene che ore e ore di Red Dead Redemption 2 siano state tagliate a ridosso della fine dello sviluppo e lo stesso potrebbe accadere con GTA 6.

Rockstar Games non ha commentato questa nuova indiscrezione e, considerando che non ha commentato nessun rumor precedente, non ci aspettiamo che la situazione cambi a breve.

Fonte: Comicbook.