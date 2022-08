'GTA 6 sarà un punto di riferimento creativo per la serie, per il settore e per tutto l'intrattenimento'

Durante l'ultimo report finanziario, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha dichiarato che Grand Theft Auto 6 costituirà un nuovo punto di riferimento per la creatività nell'industria dei videogiochi e dell'intrattenimento, secondo quanto riportato da PCGamer.

Fornendo un aggiornamento sul lavoro di Rockstar sul prossimo gioco, Zelnick ha affermato che Rockstar è determinata a spingere il gioco più in là di qualsiasi altro titolo della sua storia.

"Con lo sviluppo del prossimo titolo della serie Grand Theft Auto ben avviato, il team di Rockstar Games è determinato a stabilire ancora una volta dei punti di riferimento creativi per la serie, per il nostro settore e per tutto l'intrattenimento, proprio come l'etichetta ha fatto con ogni sua uscita", ha dichiarato Zelnick.

Oltre a dichiarare di tanto in tanto che lo sviluppo è in corso, Rockstar Games non ha ancora fatto alcun annuncio concreto su Grand Theft Auto 6. Tuttavia, sono circolate voci su alcuni dettagli del gioco.

Secondo quanto riferito, Grand Theft Auto 6 dovrebbe avere quattro diversi protagonisti e svolgersi in tre diverse città. I piani sembrano però essere cambiati e voci più recenti hanno indicato che il gioco potrebbe avere due protagonisti, uno dei quali sarà una donna.

L'uscita di Grand Theft Auto 6 è prevista tra aprile 2023 e marzo 2024. Il gioco sarà probabilmente destinato alle console current-gen - PS5 e Xbox Series X/S - e PC. Rockstar, tuttavia, non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale in merito.

Fonte: Gamingbolt.