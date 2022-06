GTA 6, annuncio in arrivo? Rockstar Games si starebbe preparando per un insider

Chris Klippel di Rockstar Mag ha suggerito in un recente tweet che Rockstar Games si sta preparando per un imminente annuncio. Vale la pena notare che, come per tutti i rumor e le voci, le parole di Klippel dovrebbero essere prese con le pinze.

Rockstar non ha pubblicato alcuna dichiarazione ufficiale su eventuali annunci imminenti e la società ha taciuto sui suoi piani per quanto riguarda un possibile showcase a giugno. Se Rockstar Games annuncerà qualcosa presto, non sappiamo nemmeno quale gioco possa essere. Lo studio ha un bel po' di franchise che potrebbero facilmente ottenere sequel, inclusi giochi di culto come Bully, o anche l'inevitabile reveal di Grand Theft Auto 6. Secondo Klippel, l'annuncio sarebbe un "nuovo progetto".

Ci sono state anche segnalazioni da parte di addetti ai lavori su un potenziale sequel di Bully. Sebbene le informazioni su Bully 2 fossero "poco chiare", l'insider del settore Tom Henderson in precedenza aveva dichiarato attraverso Twitter: "Sono ancora convinto che sia in cantiere qualcosa con la serie Bully".

Visiblement, une annonce se prépare. Je ne sais pas encore quand, ni ce que cela va concerner, mais ce serait « un nouveau projet ». Cela peut arriver relativement vite. 🙂 pic.twitter.com/Gr0Sgxzdua — Chris’ Klippel (@Chris_Klippel) May 31, 2022

Ad ogni modo, se verrà annunciato GTA 6 oppure no, non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di Rockstar Games.

Fonte: ComicBook