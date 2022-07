GTA Online in un nuovo leak focalizzato su armi e attività al di fuori di San Andreas

Sembra che Rockstar si stia preparando per quello che potrebbe essere un aggiornamento piuttosto significativo per GTA Online, potenzialmente in arrivo già questo mese. Questo aggiornamento includerà più spazio per i veicoli, nuove armi e, cosa più eccitante di tutte, la possibilità di lasciare San Andreas.

Queste prime indiscrezioni arrivano dal leaker alloc8or che ha condiviso una serie di dettagli che potremmo eventualmente vedere nel nuovo aggiornamento. Secondo alloc8or, "alcune persone hanno anche accennato a un'attività al di fuori di San Andreas". Per quanto riguarda quale potrebbe essere tale attività, il leaker l'ha lasciata all'immaginazione dei giocatori di GTA Online. L'insider ha anche elencato slot per 26 veicoli, paracadutismo e due nuove armi, una delle quali sarà un fucile tattico, come altri nuovi elementi in arrivo tramite il prossimo aggiornamento del gioco.

Alloc8or afferma che le informazioni sono state etichettate come "DLC 1 2022" da Rockstar. Un'ulteriore prova che questo sarà più grande del solito aggiornamento di GTA Online e potrebbe anche essere un indicatore del fatto che questo sarà il primo di più aggiornamenti DLC lanciati quest'anno. Per quanto riguarda l'arrivo di questo ingombrante aggiornamento, Rockstar ha recentemente esteso l'evento settimanale a tema Diamond Casino di GTA Online al 26 luglio.

Tutto questo deve sempre essere preso con le pinze per ora, ovviamente. Indipendentemente dall'affidabilità della fonte, i leak a volte possono essere imprecisi a causa di idee modificate o talvolta scartate del tutto tra la divulgazione e il lancio.

Fonte: PCGamesN