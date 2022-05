GTA San Andreas in Unreal Engine 5 è il remake che tutti i giocatori vorrebbero

TeaserPlay ha condiviso un video che mostra come potrebbe essere un remake di Grand Theft Auto San Andreas in Unreal Engine 5. Questo video può darci in sostanza un'idea di cosa potrebbe ottenere Rockstar con un remake completo di questo classico gioco GTA.

TeaserPlay afferma di aver ricreato Grove Street in Unreal Engine 5. Inoltre, ha utilizzato un modello 3D di CJ creato da Hossein Diba.

Il risultato finale è davvero sorprendente e i fan del gioco sicuramente sperano che questo possa diventare realtà in futuro. Questo fan remake sembra non aver niente da invidiare ai giochi moderni usciti in questo periodo. Ovviamente, tutto in questo video è una piccolissima anteprima, poiché lo YouTuber ha creato solo una piccola porzione e non tutto il gioco. Tuttavia, può darci un'idea di come potrebbe essere un vero e proprio remake di GTA San Andreas. Senza indugi vi lasciamo alla visione del trailer.

Vi ricordiamo che Rockstar attualmente sta lavorando a GTA 6: secondo alcuni rumor potrebbe farsi attendere fino al 2026.

