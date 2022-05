GTA+ è partito alla grande a detta di Take-Two

Questo marzo, il mondo videoludico si è arricchito di un nuovo abbonamento, tutto incentrato su GTA Online. GTA+ è dunque un modo alternativo di accedere al servizio e quanto pare, sembra funzionare abbastanza bene visti i numeri. Take-Two ne è infatti "elettrizzata" e i primi dati sembrano più che promettenti.

"Siamo entusiasti di come è stato lanciato finora. Siamo entusiasti del tasso di conversione", ha detto il CEO Strauss Zelnick. "Ed è chiaro che i consumatori apprezzano molto l'opportunità di interagire con GTA Online e apprezzano... ciò che offriamo tramite un abbonamento".

Al prezzo di 5,99€ al mese, l'abbonamento offre diversi vantaggi come moneta da sfruttare in-game e interessanti extra come sconti o kit cosmetici gratuiti. Il servizio è disponibile solo su console di nuova generazione. Tuttavia questo può essere visto come una buona introduzione all'Online di GTA e probabilmente non è un servizio che si sposa con le esigenze dei veterani. I risultati sembrano però appagare Take-Two e chissà se l'abbonamento non arrivi anche Xbox One e PS4.

