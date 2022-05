GTA: The Trilogy – Definitive Edition per mobile potrebbe essere stato rinviato

Take-Two avrebbe apparentemente rinviato la versione mobile di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

GTA: The Trilogy – Definitive Edition è stato lanciato l'anno scorso per console e PC ed è stato originariamente annunciato per dispositivi iOS e Android nella prima metà del calendario 2022.

Questa finestra di lancio è stata ribadita dalla società madre di Rockstar, Take-Two, durante il suo report sugli utili del terzo trimestre a febbraio, ma ieri il nuovo report sugli utili per l'intero anno sembrava confermare un rinvio.

La società ha affermato che il lancio del gioco è ora previsto durante l'attuale anno fiscale della società che termina il 31 marzo 2023, quindi sarebbe rimasto solo un mese per "rispettare" i precedenti programmi di lancio.

Le rimasterizzazioni per console e PC sono state pesantemente criticate al momento dell'uscita per un numero significativo di problemi tecnici e bug.

Nonostante i problemi al lancio, i dati di vendita condivisi a febbraio suggerivano che il titolo avesse venduto fino a 10 milioni di copie dopo la sua uscita lo scorso novembre.

Take-Two non ha confermato i dati di vendita esatti per GTA: The Trilogy – Definitive Edition, ma il CEO Strauss Zelnick ha affermato a gennaio che la collection si era comportata "alla grande" sin dalla sua uscita.

Fonte: VGC.