GTA The Trilogy - The Definitive Edition, le vendite stagnano

Secondo quanto riportato dal resoconto finanziario di Take-Two, le vendite di GTA The Trilogy - The Definitive Edition sono crollate mantenendosi basse.

Al lancio la versione rimasterizzata dei tre capitoli ha venduto dieci milioni di copie, ma durante i successivi trimesti il gioco ha venduto meno di un milione di copie, precisamente nel Q4 '22 e nel Q1 '23 appena iniziato.

Uno dei motivi è che il gioco è stato lanciato con una miriade di problemi grafici che hanno portato i giocatori ad abbandonarlo, sperando in tempestive patch correttive. Le patch sono arrivate, ma i giocatori hanno notato che il lavoro dietro queste versioni rimasterizzate era raffazzonato: ciò ha portato a diverse critiche nei vari social.

Come possiamo vedere dalla tabella qui sopra, il franchise di GTA ha venduto un totale di 380 milioni di copie, con GTA V che ha piazzato 170 milioni di copie. Per quanto riguarda GTA The Trilogy invece, il botto è stato registrato al lancio con 10 milioni di copie vendute, mentre i restanti mesi hanno visto una vendita di meno di un milione di copie.

Resta da sottolineare tuttavia che questo dato tratta le edizioni fisiche del gioco e non conta quelle digitali.

Fonte: Tweak Town