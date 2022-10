GTA Trilogy riceve il primo update dopo otto mesi, con una sola riga di patch note: "miglioramenti alla stabilità"

Siamo abituati a vedere patch note molto lunghi, alcuni chilometrici come quelli di Cyberpunk 2077. Su queste pagine è molto raro che venga riportato per intero questa lista di cambiamenti e miglioramenti ma oggi faremo un'eccezione.

Parliamo del primo aggirnamento di GTA Trilogy, la remastered di GTA III, Vice City e San Andreas, che da otto mesi a questa parte non ha visto lo straccio di una patch, nonostante i molti problemi segnalati. Ecco cosa cambia:

Se vi state chiedendo "e il resto dov'è?", in realtà è tutto qui, un'aggiornamento di pochi megabyte che però rende necessario riscaricare interamente il titolo. C'è chi si è dato da fare per trovare qualche cambiamento, ma finora, nulla da segnalare. Se l'aggiornamento di marzo aveva un po' corretto il tiro, qui le cose sembrano andare diversamente.

Well we all know I was gonna say something about it and I'm extremely disappointed

The GTA Trilogy Patch has fixed ZERO yes Zero main issues that I have with the games like misplaced objects and many other 1/4 pic.twitter.com/6yddPSUMs5