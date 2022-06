GTA: Vice City nasconde una missione con protagonista Tommy Vercetti scoperta dopo anni

Quasi 20 anni dopo la sua uscita originale nel 2002, GTA Vice City continua a stupire, dato che un dataminer ha scoperto resti di codice che sembrano indicare una missione tagliata nel titolo con sede a Miami. La missione, presumibilmente, vedrebbe Tommy Vercetti nel cast di un film, e lo Youtuber e dataminer Vadim M ha ricostruito minuziosamente la missione.

È interessante notare, però, che il codice non è stato trovato sulla copia originale del gioco, ma su una copia dell'uscita di GTA Vice City: Definitive Edition, il che spiega perché non è mai stato trovato prima. Sembrerebbe che ci siano resti di codice che avrebbero dovuto essere rimossi dalla build finale, ma che invece sono rimasti.

Grove Street Games, lo studio responsabile della creazione delle edizioni definitive di GTA The Trilogy - The Definitive Edition, ha perso alcune parti del codice sorgente che erano state contrassegnate solo per uso interno e ha lasciato il codice nella build finale. Questi pezzi di codice contrassegnati sono probabilmente il motivo per cui non abbiamo mai sentito parlare di questa missione tagliata.

Come possiamo vedere, nel filmato vediamo Tommy Vercetti uscire da una stazione di polizia mentre viene seguito al Malibu Club. Dopo che si svolge una sparatoria, Tommy esce attraverso un'auto, che poi si schianta contro alcuni barili, esplode, lasciando lui e il suo compagno "morti".

Questo era apparentemente un filmato che sarebbe stato riprodotto ad un certo punto durante la missione, con Vadim che ha persino scoperto un dialogo tagliato in cui il produttore cinematografico Steve Scott chiede a Tommy se gli sarebbe piaciuto iniziare una scena di inseguimento in macchina.

Fonte: Eurogamer