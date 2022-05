GTA Vice City: Ray Liotta, attore e doppiatore di Tommy Vercetti è venuto a mancare

Come riportato per la prima volta da Deadline, Ray Liotta, la voce dietro Tommy Vercetti in Grand Theft Auto Vice City, è purtroppo scomparso nella giornata di ieri all'età di 67 anni. L'attore è nato il 18 dicembre 1954 a Newark, nel New Jersey, negli Stati Uniti, ed è scomparso il 26 maggio 2022.

La rappresentante di Ray Liotta, Jennifer Craig, è stata la persona a dare la devastante notizia all'Agenzia Gersh. Jennifer Craig ha raccontato che l'attore è morto durante il sonno nella Repubblica Dominicana, dove stava lavorando per il film Dangerous Waters.

Ray Liotta è stato una delle persone più amate nella comunità di gaming e lo sarà sempre per il suo lavoro dietro il leggendario Tommy Vercetti. Grand Theft Auto: Vice City è uno di quei giochi che ha plasmato il gioco moderno come lo vediamo oggi. Ray Liotta ha senza dubbio giocato un ruolo enorme e anche Rockstar ne ha tenuto conto offrendo un tributo.

Rest In Peace Ray Liotta, legendary actor and the iconic voice of Tommy Vercetti. pic.twitter.com/d2VPVjRNGX — Rockstar Games (@RockstarGames) May 26, 2022

Per la sua interpretazione del protagonista, Tommy Vercetti, Ray Liotta ha vinto anche uno Spike Video Game Award per la migliore interpretazione.

Fonte: Eurogamer