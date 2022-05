GTA Vice City in Unreal Engine 5 lascia a bocca aperta per quanto è incredibile

Dall'inizio della sua vita, Unreal Engine di Epic Games è diventato uno degli strumenti di sviluppo di giochi più potenti e onnipresenti del settore. Con l'uscita di Unreal Engine 5 non molto tempo fa, quest'ultima iterazione si sta già dimostrando un motore ricco di novità e sta iniziando ad essere utilizzato in alcuni titoli futuri, com ad esempio il prossimo The Witcher.

Ma non solo i grandi studi di sviluppo usano questo potente strumento: anche i fan di vecchi giochi stanno sperimentando tutto il suo potenziale, ad iniziare da questo giocatore che ha ricreato parti di GTA Vice City in Unreal Engine 5, con risultati sorprendenti.

Il canale YouTube TeaserPlay ha caricato un "concept trailer" che mostra come potrebbe essere un remake di GTA: Vice City utilizzando UE5. Come molti vedranno, è un filmato piuttosto spettacolare, che guarda al classico titolo open world attraverso un obiettivo più moderno. Il fan ha ricreato solo il trailer del gioco, ma nessuna demo è in cantiere.

Secondo la descrizione sotto il video, lo scopo di questo progetto era quello di mostrare come sarebbe dovuto essere il disastroso GTA: The Trilogy - Definitive Edition. Pubblicato infatti alla fine dello scorso anno, la trilogia è stata stroncata completamente dai giocatori che hanno notato quanto il lavoro dietro la rimasterizzazione fosse raffazzonato, diseeminato da bug e problemi grafici.

Fonte: DSOG