Guerrilla Collective 2022 l'evento per i fan dei giochi indie ha una data ufficiale

Nonostante l'E3 non si farà, i fan dei videogiochi questa estate non verranno di certo lasciati soli. Guerrilla Collective torna anche quest'anno e offrirà ai fan degli indie una carrellata di nuovi annunci: quando? L'11 giugno alle ore 17:00.

Subito dopo la fine di Guerrilla Collective, inizierà la trasmissione di Wholesome Games, dedicata anch'essa ai giochi di sviluppatori indipendenti. La diretta live streaming dovrebbe iniziare alle 18:30 dell'11 giugno.

Vale la pena ricordare quanto rivelato durante Guerrilla Collective 2021. Durante l'evento sono stati mostrati diverse decine di giochi indie, il più importante dei quali è stato il nuovo gameplay con ANNO: Mutationem, il gameplay di Sable, Aragami 2 e moltissimi altri.

#WholesomeDirect will premiere on Saturday, June 11 at 9:30am PT! New game reveals, exclusive footage, and even games that will launch DURING the show!



