Gundam Evolution ha una data d'uscita per PC e console, un free-to-play in salsa hero shooter

Bandai Namco ha appena comunicato la data d'uscita per Gundam Evolution, nuovo gioco dello storico franchise che in questo caso, si tra veste da hero shooter. Si tratta di un titolo free-to-play, in cui 12 mobile suit si affronteranno in due squadre sei contro sei, attraverso tre modalità di gioco.

Per accompagnare l'annuncio odierno, sono stati pubblicati due nuovi video che prepareranno gli aspiranti piloti di Gundam alle missioni che li attendono. Il primo è Briefing della Missione, utile per fornire una panoramica della missione in generale, accessibile al Briefing della missione con il livello di autorizzazione appropriato. L'altro è Trailer S1 Sortie, in cui vengono mostrati una vasta gamma di contenuti per i piloti che non vedono l'ora di partecipare alla Stagione 1.

Infine, le date: Gundam Evolution arriverà su PC il 22 settembre tramite Steam mentre, su console (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S) un po' più tardi, il 1° dicembre.