Gungrave G.O.R.E potrebbe avere una data di uscita secondo un rivenditore

Studio Iggymob potrebbe lanciare Gungrave G.O.R.E il 3 novembre 2022, almeno se diamo retta ad un elenco sul sito Gamefly. Sebbene un annuncio ufficiale debba ancora essere confermato dall'editore Prime Matter, questa data si collega alla finestra dell'autunno 2022 che era stata precedentemente annunciata a giugno di quest'anno.

Gungrave G.O.R.E è attualmente in fase di sviluppo per PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Il gioco è stato annunciato due anni fa, ma ha subito vari rinvii dal suo reveal iniziale, posticipando così la sua data di uscita.

L'originale Gungrave è stato lanciato per PS2 nel 2002 e prende la forma di uno sparatutto in terza persona in cui i giocatori controllano il personaggio principale mentre si imbarca in una missione di vendetta.

La data di uscita sul sito Gamefly.

Per adesso si tratta solamente di un rumor: non ci resta che aspettare e vedere se studio di sviluppo e publisher decideranno di annunciare la data di uscita tra non molto.

