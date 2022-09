Gungrave G.O.R.E. arriverà su Xbox Game Pass dal day one: arrivata l'ufficialità

Dopo diversi rumor che volevano Gungrave G.O.R.E arrivare su Xbox Game Pass, ora possiamo dirlo con certezza: il folle titolo e grande ritorno dopo praticamente due decenni, arriverà nel servizio Microsoft già a partire dal day one.

Ad annunciarlo lo stesso studio Iggymob, attraverso Xbox Wire, proprio subito aver fatto esaltare diversi giocatori alla Gamescom. Gungrave G.O.R.E infatti è un frenetico shooter che riporta in auge una serie storica e questo lavoro sembra totalmente all'altezza della sua fama.

Ulteriori novità arriveranno al Tokyo Game Show di prossima settimana ma averlo dal Game Pass dal primo gioco è un bel colpo per Microsoft, che darà la possibilità a tutti gli abbonati di provarlo liberamente e magari, perché no, acquistarlo.

Del resto, come ha detto il creatore di Tunic, Xbox Game Pass può essere un grosso aiuto per i piccoli sviluppatori, che possono contare immediatamente su un bacino d'utenza di milioni di giocatori. Gungrave G.O.R.E arriverà su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e PC via Steam il 22 novembre, oltre, appunto che su Game Pass.

Fonte: XboxWire