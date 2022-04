GWENT, lo spin-off chiamato 'Project Golden Nekker' non arriverà su console

CD Projekt RED ha rivelato che non ci sono piani per portare Project Golden Nekker, l'imminente spin-off di GWENT, sulle console domestiche oltre la prevista versione PC e mobile.

Attraverso un'intervista a IGN, Pawel Burza, capo delle comunicazioni di GWENT, ha rivelato che il gioco è destinato solo per PC, iOS e Android quando verrà lanciato alla fine del 2022. Ciò potrebbe sorprendere considerando che GWENT è stato lanciato per console da dicembre 2018 a giugno 2020, mentre The Witcher Tales: Thronebreaker uscirà su PS4 e Xbox One.

Il direttore di Project Golden Nekker, Vladimir Tortsov, ha spiegato perché non intende portare il gioco su console: "Abbiamo lasciato da parte le console per un motivo. Ovviamente c''era'è qualcosa di buono in loro, altrimenti gli altri giochi non sarebbero stati lanciati su console in primo luogo, ma per i giochi live service con aggiornamenti frequenti è stata un'esperienza davvero difficile. Nel complesso non abbiamo in programma di portare nessuno dei nostri spin-off su console a questo punto".

Attualmente CDPR ha molti progetti in programma: oltre al nuovo The Witcher, lo studio di sviluppo sta lavorando all'espansione next-gen per The Witcher 3 e alla prima espansione di Cyberpunk 2077 che arriverà il prossimo anno.

