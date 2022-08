Half-Life 2: ecco alcune concept-art di Episode Three

Half-Lufe: Alyx ha mostrato l’insaziabile voglia dei fan di Valve di vedere un finale per la storia della saga. Per questo cercano ogni giorno qualche briciolo di notizia su un nuovo capitolo della saga ormai da tempo dormiente ovunque sia possibile. Una nuova ed insospettata fonte ha mostrato oggi delle concept art di Half-Life 2: Episode Three, lasciando gli amanti del titolo alla ricerca di spunti per un nuovo eventuale capitolo del gioco.

La fonte delle immagini è David McGreavy, producer di 2K e auto proclamatosi fan entusiasta di Half-Life nella sua bio su Twitter.

Spending my Sunday scanning and archiving my collection of #Valve concept art.



Not a bad way to spend a day.



😅 and then I’ve gotta restart cataloging all the OTHER stuff lol pic.twitter.com/jjkFwD08Om