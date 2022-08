Half-Life 2, la mod VR dopo anni ora è pronta per un beta test

Dopo cinque anni di lavoro e un periodo di "inferno dello sviluppo", la tanto attesa mod VR per Half-Life 2 entrerà finalmente nella beta pubblica a settembre. Creato da un gruppo chiamato Source VR Mod Team, questa mod è un'implementazione VR di Half-Life 2 nello stile di Half-Life: Alyx, che vi consente di affrontare i nemici nella realtà virtuale.

La mod sarà gratuita e giocabile da chiunque abbia una copia di Half-Life 2 e un visore compatibile con SteamVR. I creatori affermano che è stato testato con successo sui visori Valve Index, Oculus Quest, HTC Vive e Pimax VR, ma dovrebbe essere utile usare qualsiasi dispositivi su cui è possibile eseguire SteamVR.

Il team sta ancora aspettando l'approvazione da parte di Valve per il lancio su Steam, quindi chi è interessato potrebbe dover utilizzare un programma di installazione autonomo.

I creatori affermano che nessun progetto come questo è "mai veramente finito", e questa è solo una beta pubblica, ma hanno in programma di portare anche Half-Life 2 Episodes 1 & 2 in VR. Una volta che con la beta di Half-Life 2 i feedback e le segnalazioni di bug iniziali verranno risolte, hanno in programma di spostare lentamente l'attenzione verso gli episodi.

