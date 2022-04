Half-Life Alyx e oltre! Arriva Levitation, un'intera campagna realizzata dai fan

Abbiamo sempre elogiato l'operato dei modder, capaci di sopperire alle mancanze tecniche dei porting su PC o di aggiungere e di alterare la maggior parte della struttura di gioco, realizzando elementi ex-novo. Celebre è ormai l'esempio di The Forgotten City, un gioco praticamente nuovo estrapolato da una mod di Skyrim.

Ma i modder lavorano anche su titoli complessi come quelli sviluppati per la realtà virtuale, che vede Half-Life: Alyx come migliore espressione di questa tecnologia. In attesa di un eventuale terzo capitolo ufficiale o della sua uscita su PSVR 2 (sempre rumoreggiata), ecco arrivare un'intera nuova campagna dal titolo Levitation.

Creata dal level designer Shawn Snelling e dall'animatore Corey Laddo, il nuovo add-on della durata di ben cinque ore, arriverà questa estate e vedrà il ritorno di G-Man. sulla qualità dell'esperienza si può stare tranquilli, visto che Snelling è famoso per aver creato numerose mod di alto livello per Counter Strike Global Offensive. Vi lasciamo con il trailer. Fonte: Gamespot