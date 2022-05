Half-Life Ravenholm, un video mostra un'ora di gameplay dello spin-off sviluppato da Arkane

Noclip, canale specializzato in documentari sui videogiochi, ha pubblicato un'ora di gameplay di Ravenholm. Questo spin-off di Half-Life non è mai stato annunciato ufficialmente, ma ha avuto una storia piuttosto curiosa. Inizialmente doveva essere un gioco creato da Warren Spector (Deus Ex, System Shock), ma il progetto è finito nelle mani di Arkane Studios (Deathloop, Prey, Dishonored).

La storia di questo prototipo è stata raccontata in un episodio del 2020 di Noclip incentrato sui progetti Arkane che non sono mai stati realizzati. Danny O'Dwyer ha lavorato con Arkane, Valve e Bethesda per ottenere il gameplay completo dell'ultima demo giocabile di Ravenholm, preservando così il più possibile il progetto cancellato.

Nel video vediamo che la storia ha approfondito padre Grigori, un personaggio conosciuto durante Half-Life 2. Non appena il gioco inizia, possiamo notare infatti il personaggio cucinare un delizioso stufato di Headcrab. Ecco il video.

A livello di gameplay, il titolo aveva alcune nuove meccaniche incentrate sulla gestione dell'elettricità. Nel prototipo possiamo notare frammenti in cui vengono utilizzati oggetti conduttivi per trasmettere carica alle pozzanghere e bruciare i nemici, oppure utilizzare pistole sparachiodi per creare circuiti e attivare interruttori.

